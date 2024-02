Im Schloss Krastowitz wird aufgegeigt: 110 Talente

Die elf Juroren, welche die Stücke der jungen Talente bewerten werden, reisen übrigens aus ganz Österreich an. „Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, musikalische Talente zu fördern. Die Ausbildung an den Musikschulen sowie in unserer Musikuniversität hat allerhöchstes Niveau“, so der zuständige Referent Landeshauptmann Peter Kaiser. Bis Sonntagmittag werden die Sieger feststehen, am gleichen Tag findet auch das Festkonzert „Junge Volksmusik“ (17 Uhr) statt.