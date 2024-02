Lufthansa-Bodenpersonal streikt ab Dienstagfrüh

Mehr als 100.000 Kunden der Lufthansa müssen sich am Dienstag und Mittwoch erneut auf Flugausfälle und Verzögerungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft in der laufenden Tarifrunde das Bodenpersonal abermals zum Streik auf. Die Beschäftigten sollen von Dienstag ab 4 Uhr bis Mittwoch um 07.10 Uhr die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Betroffen sind die Flughäfen in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart.