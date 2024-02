Vater rettete Tochter und Katze vor Flammen

60 Feuerwehrleute von fünf Wehren waren in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand in Maria Neustift in Oberösterreich im Einsatz, der vermutlich im Bereich eines Holzofens ausgebrochen war. Der Hausbesitzer bemerkte die Flammen und konnte mit seiner Tochter samt Katze ins Freie flüchten.