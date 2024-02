„Die Botschaft ist, achtsam mit Worten umzugehen“

Die Jüdin Rose Ausländer ist 1901 in Czernowitz, in der damaligen österreichisch-ungarischen Monarchie geboren, und hat zwei Weltkriege überlebt. Ihre Gedichte sind dennoch sehr hoffnungsvoll.

Trotz all der Gräuel, die sie miterlebt hat, sagte sie: „Ich habe gerne gelebt.“ Sie hatte die Gabe, das eigentlich Unsagbare in Worten auszudrücken. Die Wahrheit beim Namen zu nennen. Keine Anklage, keine Anschuldigung. Es schimmert immer diese Hoffnung durch, obwohl es viele Momente in ihrem Leben gab, in der sie keine mehr hatte. Das zeugt von einer unglaublichen Stärke als Mensch, als Frau. Das macht sie für mich so einzigartig.