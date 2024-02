Rad-Tour gerät zur Farce! Gall landet auf Platz 14

Die ersten zwei Etappen waren komplett gestrichen worden. Am Freitag mussten die Organisatoren auch die beiden abschließenden am Wochenende absagen, weil zu wenige Sicherheitskräfte zur Verfügung stehen. Gall hatte sich bei der Ruta del Sol auf schwierigem Terrain eigentlich Aufschlüsse über seinen Formstand nach monatelanger Vorbereitung erhofft. Das muss er nach dem Rumpfprogramm in Südspanien auf Anfang März verschieben, wenn er bei Paris-Nizza antritt.