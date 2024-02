Munition fehlt: USA warnen vor Fall von Awdijiwka

Ukraine schickte Sturmbrigade zur Verstärkung

Am Donnerstag entsandte die Ukraine Verstärkung in die fast vollständig zerstörte Kleinstadt. Angesichts eines Teilrückzugs in der Stadt wurde die 3. Sturmbrigade, eine der wichtigsten ukrainischen Kampfeinheiten, nach eigenen Angaben eilig dorthin verlegt. Die Brigade bezeichnet die Lage in Awdijiwka auf Telegram als „die Hölle“ sowie „bedrohlich und instabil“.