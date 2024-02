Heidi Klum: „Bester Start seit 15 Jahren“

Gleich zwei Neuerungen bringen frischen Wind in die neue Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM). Zum ersten Mal laufen nicht nur Frauen über den Laufsteg - auch männliche Models dürfen diesmal an der ProSieben-Castingshow teilnehmen. Damit wird es am Ende der mittlerweile 19. GNTM-Staffel auch zum ersten Mal zwei Gewinner geben - einen Mann und eine Frau.