Frachter vor Türkei gesunken: Sechs Vermisste

Heftige Unwetter in Teilen der Türkei

Seit Mittwoch halten schlimme Unwetter Teile der Türkei in Atem. Bei Überschwemmungen in der Stadt Antalya kam mindestens ein Mensch ums Leben. Schwere Regenfälle hatten Sturzbäche und Hochwasser ausgelöst, die Straßen und Brücken zerstörten. Autos und andere Fahrzeuge wurden einfach von den Fluten weggeschwemmt. Der türkische Wetterdienst warnte vor Starkregen in der Marmararegion bis Freitag.