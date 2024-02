Asylwerber in Hamburg erhalten jetzt Bezahlkarte

Die Karte wird in Erstaufnahmeeinrichtungen ausgegeben. „Die Nutzung ist sowohl als Karte als auch über eine entsprechende App auf dem Smartphone in allen Geschäften und bei Dienstleistern möglich, die Kartenzahlung akzeptieren“, teilte die Sozialbehörde mit. Im Ausland oder Online-Handel könne die Karte hingegen nicht genutzt werden. Barabhebungen im Inland sind auf 50 Euro pro Monat plus jedes Kind begrenzt.