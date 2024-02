Pioneers-Trainer stinkt die Bilanz seines Teams

Spezielles West-Derby gegen die Haie

Eine Verlosung, in der die Pioneers selbst ein gewichtiges Wörtchen mitreden können. Denn in den letzten drei Runde warten mit Innsbruck und Pustertal gleich zwei potenzielle Gegner im Pre-Playoff. Den Auftakt machen am Freitag (19.30) die Haie. Und mit denen hat man in der Feldkircher Vorarlberghalle eine besondere Rechnung offen. „Es stinkt mir, dass wir in zwei Jahren nicht ein Spiel gegen sie gewinnen konnten“, spricht Stanley die 0:7-Bilanz gegen die Tiroler an. „Nach der Niederlage in Linz wollen meine Jungs aber unbedingte eine Reaktion zeigen, zurückschlagen. Vielleicht klappt es dann ja auch endlich mit dem ersten Sieg.“