Komplizentrennung nach blutigem „Kokain-Mord“

Exakt zwei Wochen sind seit dem schockierenden Messermord in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt vergangen - und noch immer laufen die Ermittlungen laut Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. Die DNA-Auswertung der am Tatort sichergestellten Spuren sei noch nicht abgeschlossen. Zudem würden noch weitere Zeugen-Einvernahmen auf dem Programm stehen.