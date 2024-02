Deutschland - ein Abstieg

Tatsächlich kommt man aus dem Staunen nicht heraus, was sich Deutschland an Fehlern und Versäumnissen schon in den letzten Jahren geleistet hat und erst recht unter der Ampelkoalition leistet: marode Infrastruktur, Investitionsrückstau, Planungspannen und schlechtes Management bei Großprojekten, teuerster Industriestrom Europas, alarmierend sinkende Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt.