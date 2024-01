Streiks bei der Bahn, Demos der Bauern ...

Wohin steuert unser wichtigstes Nachbarland? Deutschland, einst das Symbol für das Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit, ein „Kraftlackel“ in Europa, der für ein Wohlstands-Wunder sorgte. Und heute? Da gibt es wieder einmal Streiks bei der Deutschen Bahn und die Anführer der Gewerkschaft geben genüsslich große Interviews, wie sie es in den nächsten Tagen weiter anlegen, hart natürlich, denn sie sind ja am Hebel der Macht. Millionen Betroffene? Na und, so sind halt die Zeiten.