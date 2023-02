Neubau in der Krise: Ein teures Dilemma

„Das Preisniveau ist hoch. Es muss runtergehen, sonst kann sich keiner mehr etwas leisten“, sagt Mario Zoidl, Obmann der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer OÖ. Zoidl spricht von einer „Schockstarre“ und einem „Vakuum“, in dem man sich befindet. „Derzeit gibt’s kein Vor und kein Zurück“, so der Immobilienexperte. Bauträger beharren weiterhin auf ihren Preisen. Bei den Finanzierungsrichtlinien kommt’s mit April zu ersten Erleichterungen.