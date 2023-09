„Immobilien sind nicht an den Mann zu bringen“

„In Zukunft wird man an den gesamten Lebenszyklus denken“

Stockende Entwicklungen in der Baubranche, leerstehende Spekulations-Objekte und sinkende Preise. Was bringt die Zukunft also? „Wir merken, dass von diesen Auswirkungen die gesamte Wertschöpfung betroffen ist.“ Man sehe aber auch, dass jeder entlang dieser Wertschöpfung von den Planern, Architekten, Statik und anderen Dienstleistern mit sehr vielen neuen Ideen und Motivation an die Sache herangehe. „Wir merken hier, dass sich in der Innovation, in der Denkweise viel tut. Viele Technologien werden sich im Zuge dieser Krise durchsetzen. Man wird auch das Geschäftsmodell nachhaltiger gestalten. Man wird jetzt nicht mehr bis zur Fertigstellung denken, sondern über den gesamten Lebenszyklus denken.“ Dadurch werde sich das Verständnis für eine Immobilie auch ändern, so Toms.