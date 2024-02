Schwedischer Freizeitpark brennt seit Montag

Die Löscharbeiten waren nach Angaben der Feuerwehr schwierig, weil die betroffene Struktur einzustürzen drohte. „Es gibt ein Feuer in den tragenden Mauern des Gebäudes und wir können wegen erhöhter Einsturzgefahr in einzelne Teile des Gebäudes nicht rein“, so die Feuerwehr. Das Feuer im größten Freizeitpark Schwedens war am Montag ausgebrochen.