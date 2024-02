Jagd auf Sextäter: Frauen am Wienerberg attackiert

Opfer (25) erlitt Schnittverletzungen

Dort habe der Unbekannte versucht, sexuelle Handlungen an den Frauen vorzunehmen, teilt die Polizei am Mittwoch mit. In zwei Fällen habe der Mann die Frauen auch mit einem Messer bedroht. Das 25-jährige Opfer erlitt dabei Schnittverletzungen an der Hand. Allen drei Frauen gelang es, sich loszureißen und zu flüchten.