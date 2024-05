„Wir wollen in Europa die Besten sein“

Am 25. Mai (15 Uhr) starten die Wikinger mit dem Auswärtsspiel bei den Fehervar Enthroners in die Saison. „Sportlich wollen wir heuer auf jeden Fall das Endspiel in der Arena auf Schalke vor 54.000 Zuschauern erreichen. Das wird ein Spiel, das sich von NFL-Spielen in Europa nicht unterscheiden wird“, so Lumsden. Der neben dem Sportlichen vor allem darauf Wert legt: „Unser Ziel ist es, dass wir die professionellste American Football Organisation in Europa sind.“