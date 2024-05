Nationalistischer Auftritt von Edi Rama in Athen

Ein Auftritt von Albaniens Regierungschef Edi Rama in Athen hat in Griechenland für Aufsehen gesorgt. Er hatte am Sonntag im Rahmen eines nationalistisch geprägten Auftritts mit Staatshymne und Fahnen in der Galatasi-Olympiahalle eine Rede vor Tausenden Vertretern der albanischen Minderheit in Hellas gehalten.