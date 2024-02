Überwachungs-Dystopie: KI scannt Chats auf Gefühle

Wer in den USA für einen großen Konzern wie Walmart, T-Mobile, Starbucks oder den Ölriesen Chevron arbeitet, muss damit rechnen, dass seine Chats mit anderen Mitarbeitern maschinell verarbeitet und durchleuchtet werden. All diese Unternehmen - insgesamt haben sie mehr als drei Millionen Mitarbeiter - sind Kunden des sieben Jahre alten Start-ups Aware, das eine Art Echtzeit-Emotionsüberwachung in Büro-Messenger (Teams, Slack, Zoom) integriert. Aware lockt Manager mit der Aussicht, in die Köpfe der Mitarbeiter blicken zu können - und sorgt damit bei Datenschützern für blankes Entsetzen.