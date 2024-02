In letzter Nacht des Faschings drei Sünder ertappt

Kein Führerschein

Kurz nach dem verursachten Verkehrsunfall, hielt die Lenkerin ihr Auto an. Bei der Lenkerin handelte es sich um eine 42-jährige Welserin und sie gestand keinen Führerschein zu besitzen, was der Grund für ihre Weiterfahrt gewesen sein dürfte. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Aufgrund eindeutiger Merkmale einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel wurde eine klinische Untersuchung durch einen Amtsarzt durchgeführt. Dieser erklärte die Lenkerin als fahruntauglich. Anzeigen werden erstattet.



Auf Auto aufgefahren

Eine 42-jährige Frau aus Linz lenkte am Mittwoch um 1.45 Uhr früh ihren Pkw in Wagram auf der Randlstraße. Dabei dürfte sie vermutlich aufgrund von ihrer Alkoholisierung einen wegen Rotlicht angehaltenen Pkw übersehen haben, der von einer 27-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land gelenkt wurde. Es kam zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung, bei dem nur Sachschaden entstand.