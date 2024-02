Bauern blockieren geplante Rüstungsfabrik

Spatenstich mit Scholz und Pistorius

Zum offiziellen ersten Spatenstich der neuen Munitionsfabrik in Unterlüß erschienen am Montag auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) in der Lüneburger Heide. In dem neuen „Werk Niedersachsen“ soll unter anderem Artilleriemunition hergestellt werden. Unterlüß ist der größte Produktionsstandort des Rüstungskonzerns, neben Munition werden dort auch Militärfahrzeuge wie der Schützenpanzer Puma hergestellt.