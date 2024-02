Unschöne Szenen: Das ist eines Vorbilds unwürdig!

Wofür auf alle Fälle Platz ist, sind solche Eishockey-Feste mit 2800 Zusehern wie am Samstag in der Bergstadt. Da kann man sich schon auf die Liga-Play-offs freuen, für die das Team von Mike Flanagan ja bereits fix qualifiziert ist. Und nach der Niederlage im ÖM-Finale mit einem gewissen Hunger in diese gehen wird, wie EKZ-Geschäftsführer Patrick Schwarz erklärt: „Feuer hätten wir so oder so gehabt, aber jetzt haben wir auch eine entsprechende Wut.“