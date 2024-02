Taylor Swift rechtzeitig vor Super Bowl angereist

Kein Parkplatz in Las Vegas für Superstar

Viele Fans verfolgten die Reise Swifts in die USA. Kurz vor Mitternacht (Ortszeit) und damit etwa 1,5 Stunden nach dem Konzert, hob ihr Flugzeug in Japan ab und landete am Samstagnachmittag zunächst in Los Angeles. Sie konnte nicht direkt in Las Vegas landen, weil sie dort ihren Privatjet abstellen konnte. Wegen des Super Bowls werden dort 1200 Maschinen erwartet. Es gab einfach keinen Parkplatz mehr für die Musikerin, die kürzlich auch zur Person des Jahres 2023 vom US-Magazin „Time“ gekürt worden war.