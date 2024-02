Konzertstress: Schafft es Swift zum Super Bowl?

Während Popstar Swift am Sonntagabend (Ortszeit) für ihre Platte „Midnights“ ihren vierten Grammy in der Hauptkategorie Album des Jahres gewonnen hatte, will Football-Star Kelce am kommenden Sonntag (Ortszeit) mit seinen Kansas City Chiefs in der Super Bowl gegen die San Francisco 49ers triumphieren. Das Medieninteresse ist immens, allein im Austragungsort Las Vegas werden über 6.000 Pressevertreter aus 26 Ländern erwartet.