Bullen-Insider: „Salzburg ist jetzt verunsichert!“

Er weiß, was es in Salzburg geschlagen hat. „Der Titel ist dort immer Pflicht, zu meiner Zeit hat es dann schon die eine oder andere Ansprache von Ex-Sportdirektor Christoph Freund und Co. gegeben, wenn wir hinten den Erwartungen zurück waren. Da ist es schon auch lauter geworden“, schmunzelt der ehemalige Mittelfeldmotor.