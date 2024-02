Aktivisten warfen Suppe auf Monet-Gemälde in Lyon

Erneuter Angriff von Aktivisten auf ein Kunstwerk: Im französischen Lyon ist ein Gemälde von Claude Monet am Samstag mit Suppe beworfen worden. Der Angriff auf das Bild „“Le Printemps“ (Frühling) habe sich am Nachmittag ereignet, teilte das Museum der Schönen Künste in Frankreichs drittgrößter Stadt mit. Es sprach von „Vandalismus“ und kündigte eine Klage an.