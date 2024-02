Tor des Geburtstagskinds rettete Altach Punkt

Das 1:2 in Leoben hat in den Altacher Köpfen zwar Spuren hinterlassen. Aber Trainer Joachim Standfest brachte trotzdem nur zwei neue Spieler im Vergleich zur Aufstellung in der Steiermark: Christian Gebauer und Leonardo Lukacevic rückten für Felix Strauss und den gelbgesperrten Lukas Fadinger in die Anfangsformation.