Vater kam ums Leben: Familie braucht nun Hilfe

„Martin war eine Institution in Wulkaprodersdorf“

Der Name Martin Kaiser stand für Hilfsbereitschaft. "Dieser umsichtige Mensch war untrennbar mit unserem Ort verbunden, sei es durch seine Tätigkeiten als Gemeinderat, im Winterdienst oder durch seinen Grünschnitt-Lagerplatz, den so ziemlich jeder Bürger schon einmal genutzt hat. Martin war eine Institution in Wulkaprodersdorf", betont der Vizebürgermeister.