Schulwahl: „In Familien spielen sich Dramen ab“

Für viele Volksschüler steht in den nächsten Wochen in ganz Österreich die Entscheidung an, ob sie im Herbst eine Mittelschule oder ein Gymnasium besuchen werden. Wie sehr Kinder und Eltern im Kampf um die vermeintlich besten Schulplätze unter Druck stehen, schildern Elternvertreter aus Tirol. Und sie berichten von zum Teil absurden Auswirkungen bis hin zu Klagen. Experten geben Tipps zur richtigen Schulwahl.