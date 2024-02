„Warum bekommt Fritzl einen Platz und ich nicht?“

Jeden Tag Angst vor Morgen

Ihre aktuelle Lebenssituation macht der 41-Jährigen zusehends zu schaffen. Ihre Mutter, die ihr jeden zweiten Tag Essen vorbeibringt, ist selber stark gehandicapt. „Sie leidet an einer unheilbaren, chronischen Atemwegserkrankung“, so Weichhardt, die nicht in der Lage ist, allein einkaufen zu gehen oder für sich zu kochen.