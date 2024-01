Erster Schritt in Richtung Freiheit für Fritzl

Um kurz vor 9 Uhr gab es am Donnerstag in Krems die Entscheidung: Josef Fritzl wird aus dem Maßnahmenvollzug entlassen. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das gab Anwältin Astrid Wagner nach der Anhörung bekannt. „Wir waren erfolgreich. Es ist doch eine lange Anhörung gewesen. Er hat noch einmal erzählt, wie er bereut, was er getan hat. Er war eigentlich den Tränen nahe. Zusammengefasst ist das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass mein Mandant tatsächlich nicht mehr gefährlich ist“, so Wagner.