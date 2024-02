Volleyballchef will Gegner 100 Liter Bier schenken

Für Aich/Dob geht es in der letzten Grunddurchgangsrunde der Bundesliga noch um Rang drei. Theoretisch. Ein Heimsieg am heutigen Samstag um 19 Uhr gegen Schlusslicht Weiz ist dafür mal eiserne Pflicht. Weil die Bleiburger als Vierter aber einen Punkt hinter dem Dritten Waldviertel liegen, brauchen sie für eine bessere Play-off-Ausgangslage aber noch Schützenhilfe. Sonst würde man wohl schon in einem etwaigen Semifinale auf Krösus Hypo Tirol treffen.