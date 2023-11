Aich/Dob fand den neuen Trainer in der Wüste

Spricht vier Sprachen

Jetzt kommt er am Freitag in Kärnten an und soll er Aich/Dob zu Erfolgen führen. Micheu: „Er soll wieder Ruhe in den Verein bringen, damit wir Erfolge feiern können. Er ist ein echter Fachmann“. Oro spricht vier Sprachen (Portugiesisch, Italienisch, Englisch und Spanisch) und war als Spieler in den ersten beiden Ligen Italiens aktiv.