Übernahme noch offen: „Alle hängen in der Luft“

Stadt prüft die Bücher - und Land prüft jetzt öfter

Die Senecura-Geschäftsführung kontert, es gebe genug Personal in dem Haus. Eine Mitarbeiterin in Lehen verteidigt ebenfalls den ihrer Meinung nach ausreichenden Personalstand - auch wenn es in der Pflege nie genug Leute gebe. Sehr belastend sei aber, dass die Stadt das Haus nicht wie geplant schon übernommen habe. Die lässt die Bücher des Senecura-Hauses derzeit ausführlich durch Wirtschaftsprüfer kontrollieren.