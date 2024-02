Staus, Risse und politische Fantasien

Über die U-Bahn wird vielleicht auch im Wahlkampf noch ein bisschen gesprochen. Aktuell dominiert aber anderes. Zum Beispiel die Fantasie von Kay-Michael Dankl. Die ÖVP vermutet dort Ideen zur Eingemeindung von Umlandgemeinden in die Stadt Salzburg. In einem Interview darauf angesprochen, denkt Dankl tatsächlich laut darüber nach, was die Empörung in ÖVP und FPÖ befeuert. Ob die Aufregung darüber zu Ende gedacht ist, ist fraglich. Schließlich wird sie Dankl im Umland kaum Stimmen kosten, weil die KPÖ Plus nur in Wals-Siezenheim Antritt. In der Stadt ist es vielleicht sogar schwarze Wahlkampfhilfe für den Kommunisten.