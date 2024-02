„Es ist wieder so schlimm wie früher“

Sie wollen anonym bleiben, weil sie Konsequenzen für ihre alten Eltern fürchten. „Aber so kann es nicht weitergehen. Wir müssen etwas tun“, sagen mehrere Salzburger zu den momentanen Zuständen in Salzburg-Lehen. Im dortigen Seniorenhaus, wegen dessen Pflegemissstände der einstige grüne Soziallandesrat Heinrich Schellhorn aus seinem Job flog, sehe es wieder düster aus. „Es ist jetzt wieder so schlimm, wie es früher war“, sagt eine alte Dame und erinnert sich an die Zeit des Pflegeskandals 2022.