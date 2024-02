Kein Erdbeben, aber ein klarer Fingerzeig

Es gibt sicherlich spannendere politische Ereignisse als Arbeiterkammer-Wahlen. Speziell dann, wenn die Kräfteverhältnisse so klar verteilt sind wie in Vorarlberg: Die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG), die der ÖVP bzw. deren Teilorganisation ÖAAB zuzuordnen ist, stellt seit 1974 die Mehrheit und somit auch den jeweiligen Präsidenten. Die heurige Wahl war aber aus mehreren Gründen interessant: Zum einen, weil es der erste Urnengang für Präsident Bernhard Heinzle war, der das Amt vor 14 Monaten im fliegenden Wechsel von seinem populären Vorgänger Hubert Hämmerle übernommen hatte. Und zum anderen fand die Wahl unter speziellen Vorzeichen statt: Die Teuerung nagt an der Substanz, die Wirtschaft schwächelt - das sind Themen, die den arbeitenden Teil der Bevölkerung direkt betreffen.