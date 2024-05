Bergretter waren 2023 wieder öfter im Einsatz

Immer mehr Menschen zieht es für Wanderungen in höhere Lagen. Leider steigt mit der Beliebtheit der Berge nicht auch automatisch das Know-how zum richtigen Verhalten im alpinen Gelände. Oft mangelt es an Kenntnissen der örtlichen Gegebenheiten, zudem werden oft Ausrüstungsfehler gemacht – Stichwort „Flip-Flops“ -, meist liegt es aber an der Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, wenn es zu Problemen am Berg kommt.