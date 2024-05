Ein Hauch Marokko weht durch Vorarlberg

Betritt man das kleine Geschäft in der Feldkircher Neustadt, lässt man das hektische Treiben des Alltags hinter sich. Narjisse grüßt mit einem herzlichen Lächeln und schenkt eine frische Tasse marokkanischen Tee ein. „Einfach ankommen, wohlfühlen und Geschichten erzählen“, sagt sie. Man sollte etwas Zeit mitbringen, um sich durch die vielen kleinen, bunten Dinge zu stöbern. Von Naturkosmetik – etwa dem bekannten Arganöl – bis zu typischen Gewürzen wie der Mischung Ras el-Hanout findet man eine große Vielfalt an Produkten, die Urlaubsgefühle wecken. „Eingelegte Zitronen geben Gerichten sofort einen frischen Kick“, erklärt Narjisse ihr Sortiment. Mit ihrem Geschäft streift sie auch ein wenig Heimweh nach Marokko ab, wie sie zugibt. Die Produkte wie Tajinetöpfe, Hocker oder Babouche-Schuhe werden von ihr und ihrer Familie in Marokko ausgewählt. Gestartet hat sie mit einem kleinen Sortiment, das mehr und mehr gewachsen ist.