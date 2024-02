Herzerwärmender „Flower Rain“ für Föderl-Schmid

Wie berichtet, wurde Föderl-Schmid am Freitagvormittag von einem Polizisten im oberösterreichisch-bayrischen Grenzgebiet gefunden. Sie war stark unterkühlt, aber ansprechbar. Zuvor war die 53-Jährige als vermisst gemeldet worden. Gegen sie gab es zuletzt Vorwürfe, etwa zum Umgang mit Quellen in ihrer journalistischen Arbeit, aber auch zu möglichen Plagiaten in ihrer Doktorarbeit.