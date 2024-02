Plagiatsvorwürfe gegen Journalistin Föderl-Schmid

Kein Zusammenhang zu Artikeln

Weber betonte, dass er nicht an Recherchen zu Artikeln von Föderl-Schmid beteiligt war, die bereits vor wenigen Monaten wenigen nicht ausgewiesener Quellen in die Kritik kamen. Sowohl Weber als auch die Vize-Chefredakteurin der „Süddeutschen Zeitung“ haben am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Salzburg studiert, sie sollen sich aber nicht persönlich kennen. Er kenne jedoch den Begutachter der Dissertation, sagte Weber. Als junger Forschungsassistent habe er mit diesem „seinen ersten schwerwiegenden wissenschaftlichen Konflikt“ gehabt.