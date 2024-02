Heimische Hochzeitsprofis jubelten bei Verleihung

Viele Stockerlplätze für NÖ

Aber auch weitere blau-gelbe Hochzeitsprofis durften sich über eine Auszeichnung freuen. Ordentlich Applaus gab es für Barbara Frey von Bloom Wedding (Bruck an der Leitha). In der Kategorie „Papeterie/Highlight“ holte sie sich den ersten Platz, auch für ihr Gesamtkonzept stand sie auf dem Stockerl. Raphaela Ramler von VenusWeddings (St. Pölten) holte Gold in der Kategorie „Weddingdesign“, Jennifer Grünauer (St. Pölten) Silber in der Kategorie „Fotografie/Engagement Shooting“. Bronze ging an die Firma Seidl+Seidl für die Kategorie „Video/Highlight Video“. Tanja Karssemeijer von Herzenssprache aus Senftenberg im Bezirk Krems jubelte über den ersten Platz in der Kategorie „Freie Trauung“ und auch Mariella Thanner von Schnuhz Photography aus Baden darf sich über den ersten Platz in der Kategorie „Fotografie/Hochzeitsreportage“ freuen.