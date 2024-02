Fernfahrer massakrierte auf Parkplatz den Kollegen

Herz getroffen, Rippe durchstoßen

Einstich in die Herzkammer und durchstoßene Rippe, lautete unter anderem der Befund der Gerichtsmedizin. Das Opfer schleppte sich noch in seine Kabine und starb. Der Angeklagte wusch sich damals im nahen WC, zog saubere Kleidung an und legte sich schlafen - bis die Polizei bei seiner Fahrerkabine anklopfte.