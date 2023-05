Messermord in Tirol: Toter blutüberströmt in Lkw

Mordalarm am Sonntag in Tirol: Auf einem Autobahnparkplatz bei Zirl/Inzing im Bezirk Innsbruck-Land wurde ein mit Messerstichen tödlich verletzter Pole (35) in einem Klein-Lkw aufgefunden. In einem weiteren Fahrzeug daneben wurde ein blutverschmierter Landsmann (36) festgenommen. Die genauen Hintergründe der Bluttat sind noch unklar. Das LKA ermittelt.