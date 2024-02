Lokale, über die man spricht: Miss Saigon

Die Hauptspeisen sind überwiegend südostasiatische Klassiker: Aus dem Wok kommt Lemongrass Chicken (19 €), schön gelb gebraten mit Fischsauce, Kurkuma und Zitronengras. Für Five Spice Curry Duck (23 €) wird knuspriges Entenfilet mit Fünf-Gewürze-Pulver auf Geschmack gebracht und in einer sämigen Kokos-Curry Sauce serviert. Als Begleitungtrinkt man am besten eine der hausgemachten Limonaden (6 €) - oder gleich den Cocktail mit Pho-Bo-Geschmack.