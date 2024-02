Franzosen haben laut Studie immer weniger Sex

Besonders hoch ist der Anteil mit 28 Prozent in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen, wie die repräsentative Umfrage des Instituts Ifop zeigte. In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen hatten jedoch 94 Prozent zumindest einmal Sex im vergangenen Jahr. Ungefähr vier von zehn Befragten (43 Prozent) gaben an, mindestens wöchentlich Geschlechtsverkehr zu haben. 2009 war das einer Umfrage nach noch bei der Mehrheit (58 Prozent) der Fall.