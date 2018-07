So oft haben Herr und Frau Österreicher Sex

Vor allem die Faktoren Familie und gemeinsame Ziele im Leben werden positiv gesehen - mehr als 90 Prozent sind mit diesen Aspekten in ihrer Beziehung sehr zufrieden oder eher zufrieden. In Sachen Sexualität liegt der Wert immerhin noch bei 80 Prozent, wie die Marketagent-Umfrage ergab. Beim Sexualleben gibt es allerdings Unterschiede je nach Dauer der Beziehung. In den ersten drei Jahren sind damit noch 61 Prozent der Befragten sehr zufrieden, bei länger dauernden Partnerschaften sind es nur noch 45 Prozent. Auch die Häufigkeit nimmt ab: In den ersten drei Jahren hat die Mehrheit der Paare mindestens zwei bis drei Mal pro Woche Sex, danach trifft das nur noch auf 25 Prozent zu.