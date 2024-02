Lenker zwei Stunden lang im Unfallwrack gefangen

In den dramatischen Unfall verwickelt waren ein Kleintransporter sowie ein Pkw, die am Dienstag auf der Wiener Straße in Gunskirchen unterwegs waren. Ersten Meldungen zufolge streifte der Transporter zuerst einen Lkw, kollidierte dann mit einem entgegenkommenden Auto. Die beiden Unfallfahrzeuge verkeilten sich dabei regelrecht ineinander und kamen im Böschungsbereich der Straße zum Stillstand.