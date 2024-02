Brauerei konnte Löhne für Jänner nicht bezahlen

2020 mit mehr als acht Millionen Euro Passiva in die Insolvenz geschlittert

Eine Insolvenz könne der Brauerei-Eigentümer nicht ausschließen, zugleich hält er es aber derzeit als nicht unbedingt wahrscheinlich. Mit Passiva in Höhe von mehr als acht Millionen Euro waren die zwei Gesellschaften der Grieskirchner Brauerei im Herbst 2020 in die Insolvenz geschlittert. Damals hatte der Getränkespezialist noch 61 Beschäftigte gezählt.